Россельхознадзор не пропустил в Свердловскую область почти 20 тонн китайских нектаринов из-за вредителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловскую область не пропустили 19,7 тонны свежих нектаринов из Китая. Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при проверке партии обнаружили живых личинок – восточную плодожорку (Grapholita molesta).Пропускать такой товар на полки уральцев было категорически нельзя, поэтому ведомстве выдало поставщику предостережение. Фрукты же остались под контролем специалистом Россельхознадзора – собственник общества, поставляющего нектарины, попросил дать ему время, чтобы он мог провести обеззараживание продукции.Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований, сообщила «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.