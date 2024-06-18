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Россельхознадзор не пропустил в Свердловскую область почти 20 тонн китайских нектаринов из-за вредителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловскую область не пропустили 19,7 тонны свежих нектаринов из Китая. Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при проверке партии обнаружили живых личинок – восточную плодожорку (Grapholita molesta).
Пропускать такой товар на полки уральцев было категорически нельзя, поэтому ведомстве выдало поставщику предостережение. Фрукты же остались под контролем специалистом Россельхознадзора – собственник общества, поставляющего нектарины, попросил дать ему время, чтобы он мог провести обеззараживание продукции.
Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований, сообщила «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.
Пропускать такой товар на полки уральцев было категорически нельзя, поэтому ведомстве выдало поставщику предостережение. Фрукты же остались под контролем специалистом Россельхознадзора – собственник общества, поставляющего нектарины, попросил дать ему время, чтобы он мог провести обеззараживание продукции.
Решение о выпуске продукции в оборот будет принято после проведения дополнительных лабораторных исследований, сообщила «Вечерним ведомостям» пресс-секретарь Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.
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