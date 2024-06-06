Возрастное ограничение 18+
Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Депутаты Госдумы призвали принять в России закон о так называемом сталкинге.
Сталкинг, или преследование, - это нежелательное навязчивое внимание к человеку со стороны другого человека (иногда целой группы), в том числе с угрозами или насилием. Как правило, речь о бывших партнерах.
«Представьте, что вы расстались с человеком и больше не хотите его видеть. Но он продолжает вас преследовать. Поджидает на работе и возле дома. Взламывает соцсети, терроризирует ваших родных. И в конце концов переходит к угрозам и насилию. Таких людей называют сталкерами», - отмечают в партии «Новые люди».
По статистике, которую приводят депутаты, только за 2020-2021 годы от рук преследователей в России погибло 2 680 женщин. «Это две трети всех убийств женщин в стране. После этого публичную статистику перестали вести. Но проблема никуда не ушла, и её по-прежнему продолжают обесценивать», - говорят в партии.
Депутаты отмечают, что от жертвы, как правило, «просто отмахиваются, а заявления в местные отделения полиции просто игнорируют».
«Суд может запретить преследователю звонить или писать электронные и бумажные письма. Но не может запретить приближаться к вам в реальной жизни», - подчеркивают авторы инициативы и объявляют о запуске специального проекта.
«Депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева запускают проект Сталкингу.Нет и будут добиваться, чтобы закон о сталкинге в России был принят», - сообщают парламентарии.
По их мнению, запрет на приближение должен вводиться сразу после обращения в суд и действовать до момента слушаний. Если вина будет доказана, сталкера ждёт наказание и дальнейший запрет на приближение, пока жертва не отзовёт претензии, предлагают авторы.
Также они предлагают жертвам преследователей оставлять обращения на сайте проекта.
Кроме того, депутаты анонсировали круглый стол, который состоится 25 июня в Госдуме и будет посвящён борьбе со сталкингом.
Напомним, ранее актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала нашему изданию о проблеме домашнего насилия в стране и о необходимых изменениях в законодательстве.
Сталкинг, или преследование, - это нежелательное навязчивое внимание к человеку со стороны другого человека (иногда целой группы), в том числе с угрозами или насилием. Как правило, речь о бывших партнерах.
«Представьте, что вы расстались с человеком и больше не хотите его видеть. Но он продолжает вас преследовать. Поджидает на работе и возле дома. Взламывает соцсети, терроризирует ваших родных. И в конце концов переходит к угрозам и насилию. Таких людей называют сталкерами», - отмечают в партии «Новые люди».
По статистике, которую приводят депутаты, только за 2020-2021 годы от рук преследователей в России погибло 2 680 женщин. «Это две трети всех убийств женщин в стране. После этого публичную статистику перестали вести. Но проблема никуда не ушла, и её по-прежнему продолжают обесценивать», - говорят в партии.
Депутаты отмечают, что от жертвы, как правило, «просто отмахиваются, а заявления в местные отделения полиции просто игнорируют».
«Суд может запретить преследователю звонить или писать электронные и бумажные письма. Но не может запретить приближаться к вам в реальной жизни», - подчеркивают авторы инициативы и объявляют о запуске специального проекта.
«Депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева запускают проект Сталкингу.Нет и будут добиваться, чтобы закон о сталкинге в России был принят», - сообщают парламентарии.
По их мнению, запрет на приближение должен вводиться сразу после обращения в суд и действовать до момента слушаний. Если вина будет доказана, сталкера ждёт наказание и дальнейший запрет на приближение, пока жертва не отзовёт претензии, предлагают авторы.
Также они предлагают жертвам преследователей оставлять обращения на сайте проекта.
Кроме того, депутаты анонсировали круглый стол, который состоится 25 июня в Госдуме и будет посвящён борьбе со сталкингом.
Напомним, ранее актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина рассказала нашему изданию о проблеме домашнего насилия в стране и о необходимых изменениях в законодательстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге накануне прошло мероприятие под названием II Международный женский форум
02 июня 2024
02 июня 2024