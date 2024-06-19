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В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана

20.25 Среда, 19 июня 2024
Фото: Парк Маяковского
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге продолжает ремонтироваться и обновляться. Так, через несколько дней снова пустит струи вверх закрывавшийся на ремонт большой фонтан на центральной аллее.

Фонтан закрывали для того, чтобы восстановить его чашу, подкрасить борта, отремонтировать систему подачи воды электропроводку. По заверениям сотрудников ЦПКиО, работы уже завершены, и уже к ближайшим выходным фонтан заработает снова. Препятствием могут стать, разве что, пришедшие в Екатеринбург дожди (включать фонтан, когда с неба и без того льёт, нет никакого смысла).

Пока большой фонтан не работал, посетителей парка радовал три малых фонтана. Но администрация ЦПКиО напоминает, что купаться в фонтанах — ни в малых, ни в большом — нельзя, какой бы ни была жара. Запрет этот действует и ради сохранения фонтана, и ради безопасности отдыхающих.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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