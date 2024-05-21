«Черепахи оптом, доставка по России»

Наш черепах прошлым летом и сейчас



Вот несколько цитат из общедоступных объявлений в сети:



“Черепашки декоративные карликовые. Максимальный рост - до спичечного коробка”, г. Муром, 500 р.



“Декоративные черепашки, особого ухода не требуют. Не растут, не плодятся”, г. Белореченск, 700 р.



“Маленькая (3-4 см), им достаточно небольшого аквариума”, г. Ростов-на-Дону, 1000 р.



“Ручная черепашка - самый лучший друг для вашего ребенка. Ест практически всё, не кусается, не царапается”, Крым. 5000 (!) рублей за шт.



“Черепашка маленькая с Черного моря, не требует ухода”, г. Уфа, 800 р.

Топ причин, по которым красноушек отдают в добрые руки

(по данным из общедоступных объявлений в сети):



1. В связи с переездом (увы, но так обычно говорят те, кому не хватает смелости признаться во второй причине).

2. Надоело (“наигрались”).

3. Некогда или тяжело ухаживать.

4. Акватеррариум занимает много места в квартире.

5. “Брали маленькую, а она все растёт”.

Из общедоступных объявлений в сети



Из объявлений о доставке:



“Декоративные черепашки самочки и самцы, отправляю Почтой России”.



“Ручная черепаха. Не требуют сильного ухода. Опт от 20 шт.

Доставка в регионы службами доставки”.

Есть некоторые виды, которые вырастают до 9-15 см. Но, во-первых, их сложно найти в открытой продаже, во-вторых, стоят они в десятки раз дороже красноушек. Например, мускусная черепаха, которая действительно считается одной из самых маленьких (около 10 см взрослая особь), в Сети продается за 5000-9000 рублей, с акватеррариумом и оборудованием - за 18000. В Екатеринбурге, например, на этой площадке на данный момент таких черепах в продаже и вовсе нет, а в других городах - всего семь объявлений.



Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Сегодня, 23 мая, Всемирный день черепахи. Да, есть и такой. И раз есть повод, расскажем вам историю про черепашку, которая оказалась одна, в луже, в самом центре Екатеринбурга, но нашла новую семью и теперь очень переживает за своих многочисленных собратьев, которых покупают за бесценок, а потом бросают на произвол судьбы.Прошлым летом в одно очень теплое субботнее утро после проливного дождя во дворе дома, который расположен недалеко от Оперного театра, мы нашли черепаху. Хотя нет, было немного не так…Меня разбудил звонок дочки. “Мама, мы тут с Аней спасаем черепаху! Ты не против?”. Спросонья я была не против, даже если бы они вытаскивали бегемота из Исети.Я снова заснула, но через полчаса все трое были уже на пороге - счастливые подростки и, мягко говоря, необычное для уральского мегаполиса животное в пластиковом контейнере из-под фарша.Я в первый раз увидела красноухую черепаху и понятия не имела, что с ней делать.Скоро мы выяснили, что это самец. Его возраст мы не установили до сих пор, но, как предположили знающие люди, ему лет пять-семь.Черепах был крайне напуган, прятал голову, фыркал, шипел (“что? они умеют шипеть?”) и вырывался из рук. Так я узнала, что это очень резвое, сильное животное.Найдёныш выглядел плохо. Его панцирь покрывали белесые пятна, чешуйки кое-где отслаивались, на лапках висела какая-то бахрома. Я боялась брать его в руки, но, глядя на девчонок, поборола страх. Мы посадили его в ванну.- Уверена, что хозяева его ищут. Он просто потерялся. Может быть, выпал с балкона или убежал, когда его вынесли погулять, - рассуждала я. - Надо написать объявление.Девчонки оперативно развесили по району пару десятков тетрадных листочков с ориентировками.- Мам, ничего, если мы наклеили объявление прямо на кандидата в депутаты?- Прямо на него??- Да! Ну, на того, который на подъезде висит!Так черепах ненадолго задержался в местном самоуправлении, но это не помогло найти хозяина.Мы ждали неделю. Нашли небольшой аквариум, соорудили временный мостик, купили корм. Но никто не звонил.Все наши надежды разрушил звонок в ветклинику.- Красноухая? Даже не надейтесь найти хозяина. Черепаху выбросили, - сказал ветеринар.Именно красноухие черепахи - одни из самых бросаемых среди других видов домашних черепах и в принципе среди питомцев, рассказал ветеринар.- Вашему товарищу ещё повезло, что его оставили в центре города. Обычно водных черепах бросают прямо в Исеть или в какой-нибудь водоем за городом. В нашем климате это теплолюбивое животное с большой вероятностью погибнет ближе к суровой зиме.Как так вышло, что красноушки быстро становятся ненужными? Причин много, одна из них - жестокий, но банальный обман покупателей, поставленный на поток. Об это много писали, однако бизнес на живых игрушках по-прежнему процветает и никем не контролируется.Детенышей красноушки, которые помещаются на ладони, массово выдают за неких “карликовых черепах”. Их размер для продажи - всего 4-5 см. Малышей продают поштучно прямо на улицах там, где позволяет климат (например, в городах российского юга). Их привозят домой после отпуска чуть ли не как сувенир. Их продают в качестве идеальных питомцев, которые не доставляют никаких хлопот и “практически не растут”. Предлагают брать сразу двух-трех, чтобы “им не было скучно”.С улиц продажи перешли в интернет.В личных сообщениях продавцы также убеждают, что черепашки вырастут не сильно, “максимум до 5 см”. Одна из продавщиц написала мне, что размер рептилии зависит от размера аквариума и порекомендовала мне выбрать аквариум поменьше — тогда, по ее мнению, “черепашка останется очень маленькой”.В придачу к малышам часто предлагают “бесплатно или почти даром” маленький пластиковый контейнер на несколько литров с разноцветными камешками и декоративной пальмой, который выдают в лучшем случае за переноску, но чаще всего - за “акватеррариум со всем необходимым”. А дальше красноухие малыши растут, растут… и вырастают вплоть до 30 см.Только одной взрослой красноухой черепахе требуется акватеррариум как минимум на 150 л (лучше - больше). Уговоры продавцов о том, что черепашке скучно одной, часто приводят к гибели животных — если черепах в аквариуме несколько, они начинают проявлять друг к другу агрессию в борьбе за территорию.Так, в одном из объявлений хозяйка (кстати, из Екатеринбурга) пишет, что две черепахи стали драться, в итоге одна повредила второй нос. Пострадавшую отселили, но оказалось, что из-за травмы она не может спать на глубине. Теперь красноушка, которую пытаются пристроить в добрые руки, живёт в неглубоком контейнере…В тесноте, без специального оборудования, ультрафиолетовой лампы, нагревателя и фильтров черепахи болеют и чахнут. Выясняется, что ни дети, которым купили эту игрушку, ни взрослые не готовы тратить массу времени, сил и средств на уход за животным. Рано или поздно питомец становится обузой.В интернете сотни объявлений от хозяев, которые отдают некогда желанных красноушек бесплатно. На некоторых фото видно ужасные условия содержания — тесные аквариумы на 40 л, где друг на друге сидят по три подросшие черепахи, тазы без ламп и фильтров… Даже по снимкам видно, что черепахи имеют все признаки заболеваний и едва могут развернуться в своем обиталище.“Продаю черепах. Свежие, не дохлые”, - читаю в объявлении из Армавира.Судя по всему, этот бизнес на животных приносит неплохой доход как индивидуальным торговцам, так и зоомагазинам. Цена после продаж и перепродаж вырастает так же внушительно, как и сама черепаха — в среднем в 8-10 раз. В некоторых тяжёлых случаях у продавцов хватает наглости продавать “редкую декоративную черепашку” в 50 раз дороже, чем в среднем по зоорынку.В отличие от сомнительных индивидуальных торговцев, зоомагазины не скрывают, что речь не о каких-то карликовых видах, а о обыкновенных красноухих. Но это не мешает магазинам продавать малышей оптом. С доставкой в регионы.Так, зоомагазин из Симферополя (по крайней мере, они так представились), который продает красноушек “только оптом”, предложил мне цену 160 рублей за черепашонка. Минимальный заказ при этом — от 100 штук (и там даже не поинтересовались, зачем мне столько).Есть доставка в Екатеринбург. Черепашат везут на машине… в коробке. На мой вопрос, не нужна ли им, например, вода (водным черепахам!) там ответили, что без воды они живут до двух месяцев. На самом деле, по словам герпетологов, красноухие черепахи в зависимости от возраста могут обходиться без воды (без вреда для здоровья) от нескольких часов до нескольких дней…Чем дальше от юга, тем дороже продают черепах. Так, например, в Барнауле красноушек продают по 1500 р. Во-первых, — логистика и транспортные расходы, во вторых — “возможна порча товара в пути”, говорят продавцы...Несмотря на крепкий панцирь, красноушки оказываются одними из самых незащищённых питомцев. При хорошем уходе они могут жить в домашних условиях до 20 лет, но по факту эти умные долгожители мучаются в тесных контейнерах и в итоге оказываются никому не нужными.Я уверена, что их оптовые продажи и, мягко говоря, негуманные методы доставки требуют контроля законодателей и зоозащитников.К слову, не так давно депутаты Госдумы предложили установить в России День защиты животных. «Гуманное отношение к животным как к чувствующим существам относится к одним из главных показателей нравственного здоровья общества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Звучит пафосно, но трудно не согласиться.Нашего черепаха мы всё-таки оставили у себя, хотя и пытались пристроить в добрые руки.Назвали Рафаэль (оказалось, одно из самых популярных имён для красноушек с характерной “ленточкой” на голове).Это невероятно умное животное. Он любит очень внимательно, долго, изучающе смотреть прямо в глаза. А глаза у него — иногда голубые, иногда зеленоватые.Когда я издалека машу ему рукой, он забирается на сушу, вытягивает голову и тоже как будто машет. Постепенно разрешил гладить себя по голове, чесать задние лапки и перестал фыркать на меня.Смотрит футбол! Наблюдательный парень, которому интересно быть в компании, но при этом важно чувствовать себя в полной безопасности.Это очень хлопотно, дорого и ответственно. Я все ещё учусь правильно за ним ухаживать.Купила бы я такое животное когда-нибудь? Нет. Я советую всем, кто хочет завести красноушку, поискать в объявлениях и спасти кого-нибудь из “отказников”. К слову, очень многие хозяева отдают черепах бесплатно вместе с аквариумом и запасом корма.И третье - раз уж он оказался у нас в семье, мы постараемся, чтобы он был с нами счастлив.