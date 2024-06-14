Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве

Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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После массового отравления москвичей едой и сервиса доставки СК возбудил уголовное дело о незаконной миграции. В ходе расследования информации об отравлении следователи выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания нескольких иностранных граждан, в связи с чем было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, пишет телеграм-канал Следственного комитета.Во вторник 18 июня было сообщено о задержании руководителей нескольких предприятий: «В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц – фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», – следует из телеграм-канала Следственного комитета.Напомним, первые сообщения о массовом отравлении и ботулизме появились 15 июня, ранее сообщалось, что в больницах Москвы находятся более ста человек.