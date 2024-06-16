Облава на нелегальных мигрантов напугала екатеринбургских слепых

«Но, несмотря на это, были выявлены нарушения, в то числе — нарушения ПДД. Торговцы ставят машины прямо под знаками. В будущем этой территорией вплотную займется прокуратура и Администрация Екатеринбурга», — цитирует «контролёра» телеграм-канал «Дно Исети».



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Маски-шоу» изрядно напугали работников и посетителей Дома культуры «Всероссийского общества слепых» на улице Технической в Екатеринбурге. Внезапно появившиеся крепкие мужики в камуфляжах и скрывающих лица балаклавах заблокировали подходы и подъезды к зданию, не торопясь объяснить, что происходит.Только спустя время стало известно, что происходит профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», которое объявлено по всей Свердловской области. Громилы в камуфляже и в балаклавах искали граждан зарубежья, незаконно работающих на территории России. И интересовали их, в первую очередь не кабинеты в Всероссийского общества слепых, а торговые точки вокруг здания. При этом, по сообщению ряда ресурсов, проверяли документы и у всех арендаторов помещений в самом ДК.Появление силовиков в ДК ВОС стало, похоже, неожиданностью только для слепых. По признанию члена екатеринбургской Общественной палаты, руководителя «Народного контроля» Дмитрия Чукреева, именно в день рейда все ларьки оказались закрыты.