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Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам

09.29 Пятница, 21 июня 2024
Федеральной службой судебных приставов реализован проект, связанный с внедрением технологий искусственного интеллекта и системой дистанционного обслуживания граждан.

В центре телефонного обслуживания ФССП России на номере 8 800 303 0000 доступна автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота. Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определяют тематику запроса и различные сценарии обработки вызова. При общении с гражданином голосовой бот запрашивает фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволяет идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформировывает запрос и в аудиоформате предоставляет абоненту общедоступную информацию из Банка данных исполнительных производств. Расширенная информация предоставляется после подтверждения личности гражданина с уточнением дополнительных персональных данных в виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом. Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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