Возрастное ограничение 18+
Свердловский «Уралуправтодор» приступил к укладке асфальта на обходе Богдановича
Фото: «Уралуправтодор»
В свердловском «Уралуправтодоре» сообщили, что их специалисты уже приступили к укладке асфальта на обходе Богдановича, строительство и реконструкция которого началась ещё в 2022 году.
Речь идёт об участке трассы «Екатеринбург – Тюмень» с 89-го по 104-й километр. Сейчас на объекте задействовано более 30 единиц техники и порядка 170 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
Они также напомнили о строительстве на обходе двух мостов через железнодорожный переезд на 89-м и 104-м километрах.
Речь идёт об участке трассы «Екатеринбург – Тюмень» с 89-го по 104-й километр. Сейчас на объекте задействовано более 30 единиц техники и порядка 170 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
«Первые два километра будущего обхода уже готовы в нижнем слое, и дорожники начали укладку органоминеральной смеси и асфальтобетона на этом отрезке. В ближайшее время начнется перепуск движения по новому направлению»,
– рассказали дорожники.
Они также напомнили о строительстве на обходе двух мостов через железнодорожный переезд на 89-м и 104-м километрах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за аномальной жары на Урале тяжеловесному транспорту запретили днём выезжать на трассы
13 июня 2024
13 июня 2024
В Нижнем Тагиле неизвестный поджёг овощную палатку
17 июня 2024
17 июня 2024