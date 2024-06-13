Свердловский «Уралуправтодор» приступил к укладке асфальта на обходе Богдановича





– рассказали дорожники. «Первые два километра будущего обхода уже готовы в нижнем слое, и дорожники начали укладку органоминеральной смеси и асфальтобетона на этом отрезке. В ближайшее время начнется перепуск движения по новому направлению»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском «Уралуправтодоре» сообщили, что их специалисты уже приступили к укладке асфальта на обходе Богдановича, строительство и реконструкция которого началась ещё в 2022 году.Речь идёт об участке трассы «Екатеринбург – Тюмень» с 89-го по 104-й километр. Сейчас на объекте задействовано более 30 единиц техники и порядка 170 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.Они также напомнили о строительстве на обходе двух мостов через железнодорожный переезд на 89-м и 104-м километрах.