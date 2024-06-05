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В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию

15.06 Вторник, 11 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Буйнакске, где водой из-под крана отравились более 270 человек, прошли обыски в местном водоканале.

«Следователи провели обыск в МУП "Буйнакскводоканал", в ходе которого были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. Также проведен осмотр лаборатории, где производится хлорирование воды и её исследование», - сообщает СК РФ.

Люди начали массово обращаться к врачам с 7 по 10 июня. Они употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям, добавили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Во вторник глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание в связи с массовым отравлением. В регионе создан оперативный штаб, заседания, как утверждается, проводятся ежедневно.

«Предварительно – причиной отравления стала водопроводная вода. В лаборатории находятся отобранные пробы воды, после результатов будут приниматься дополнительные решения, в том числе по очистке», - сообщается в телеграм-канале Меликова.

В городе на карантин переведены все детские учреждения, начата вакцинация от гепатита А.

«Состояние пациентов быстро улучшается после начала терапии. Часть из них обращаются к врачам по поводу выписки. Тем не менее, доктора настаивают остаться под наблюдением хотя бы в течение суток», - говорится в сообщении.

Минпромторг организовал доставку чистой бутилированной воды (более 53 тон, как сообщают власти).

Ранее санврачи настоятельно рекомендовали жителям «пить только кипяченую и бутилированную воду», а также «следить за качеством воды».

Во вторник стало известно, что исследования выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Вспышка кишечной инфекции может быть связана с аварией на магистральном водоводе, говорят чиновники.

Добавим, что число доставленных в больницу возросло до 84.

Напомним, прошлой осенью массовое отравление питьевой водой произошло в Карачаево-Черкесской республике. Там отравились более 150 человек, 126 из них - дети. Вспышка произошла из-за изношенных сетей и фекальных стоков.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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