В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В первый день праздника Курбан-байрам в Турции пострадали около 16 тысяч человек, сообщает Минздрав страны.По данным ведомства, все они пострадали во время традиционного жертвоприношения.«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире», - написал в соцсетях глава ведомства.Он добавил, что «такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы».Местные издания каждый год напоминают о том, что жертвоприношения должны производиться в специально выделенных местах с соблюдением определенных требований.