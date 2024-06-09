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В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В первый день праздника Курбан-байрам в Турции пострадали около 16 тысяч человек, сообщает Минздрав страны.
По данным ведомства, все они пострадали во время традиционного жертвоприношения.
«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире», - написал в соцсетях глава ведомства.
Он добавил, что «такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы».
Местные издания каждый год напоминают о том, что жертвоприношения должны производиться в специально выделенных местах с соблюдением определенных требований.
По данным ведомства, все они пострадали во время традиционного жертвоприношения.
«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились около 16 тысяч человек, из них 1274 в Анкаре, 840 в Стамбуле и 416 в Измире», - написал в соцсетях глава ведомства.
Он добавил, что «такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы».
Местные издания каждый год напоминают о том, что жертвоприношения должны производиться в специально выделенных местах с соблюдением определенных требований.
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