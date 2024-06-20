Больше половины свердловчан готовы согласиться на переезд ради работы





– рассказали аналитики платформы. «Для них релокация означает не только финансовые выгоды, но и больше возможностей для самореализации (49%), шанс начать новую жизнь (29%) и познакомиться с новым интересным регионом (14%)»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Больше половины – 51% – соискателей из Свердловской области готовы переехать, если это будет необходимо для работы. Причём практически каждый второй – 49% – готов навсегда покинуть родной город или регион, если это потребуется.Как отмечают аналитики hh.ru, платформы по поиску работы и сотрудников в России, наиболее склонны к релокации молодые свердловчане в возрасте 25-34 лет: 54% из них готов к переезду и частым командировкам.Также чаще других готовы переехать управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%). При этом большинство респондентов (83%) переехали бы в другой город вслед за супругом или супругой.По словам директора hh.ru на Урале Оксаны Сидлецкой, для большинства соискателей увеличение заработка – это один из основных стимулов для смены места жительства ради карьерных перспектив. В ситуации, в которой бы есть возможность получить значительные бонусы, переехать готовы 61% опрошенных. Однако в случае, если никаких дополнительных преимуществ от этого не будет, желающих поменять местожительства остаётся всего 16%.