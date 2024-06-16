Росреестр разъясняет, как оплатить госпошлину

Марина Тушина © Вечерние ведомости

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Жизненная ситуация. Житель Перми решил оформить право собственности на квартиру в электронном виде через портал Госуслуг. При этом заранееоплатил государственную пошлину, то есть до направления заявления о регистрации права. Позже платежный документ был приложен вместе с документами и заявлением. После этого в «Личном кабинете» заявителя на Госуслугах появилась информация о задолженности. Почему произошла такая ситуация?Ситуацию комментирует заместитель начальника финансово-экономического отдела УправленияРосреестра по Пермскому краю Ольга Пешина:- Мы не рекомендуем заблаговременно оплачивать государственную пошлину в Росреестр, так как при обращении за получением государственных услуг в Росреестре в «Личном кабинете» на портале Госуслуг автоматически формируется информация, содержащая уникальный идентификатор начисления (УИН).В связи с тем, что госпошлина оплачена ранее, без указания УИН в платежном документе, в «Личном кабинете» на Госуслугах появилась информация о доплате (задолженности). В этом случае доплачивать государственную пошлину не нужно, пока с заявителем не свяжется специалист Управления Росреестра по Пермскому краю.Срок действия УИН составляет 30 дней. По истечении данного срока выставленный счет в «Личном кабинете» аннулируется.В случае обращения за государственной услугой через МФЦ квитанцию с QR - кодом, содержащую УИН, выдаёт специалист МФЦ. При обращении за государственной услугой через сайт Росреестра квитанция, содержащая УИН, сформируется автоматически.Произвести оплату по УИН можно в любом отделении банка или в офисах МФЦ, а также самостоятельно через мобильный банк.Во избежание переплаты госпошлины при обращении за услугами Росреестра рекомендуем производить оплату по УИН.Если все же платеж по государственной пошлине был произведен неверно, заявление о возврате излишне уплаченных денежных средств в Росреестр можно подать одним из способов:- при личном обращении в любой офис МФЦ;- направить по почте в адрес Управления Росреестра по Пермскому краю: г.Пермь, ул.Ленина, 66/2. Заявление можно скачать с официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе «Пермский край»: «Государственные услуги и сервисы», подраздел «Кадастровый учет и (или) регистрация прав», услуга «Стоимость, реквизиты и образцы платежных документов»;- через «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе «Мои услуги и сервисы», подраздел «Иное», услуга «Возврат платы и государственной пошлины».