Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша его партии на выборах в Европарламент, которые прошли 6-9 июня.По предварительным результатам, коалиция, куда входит партия Макрона, занимает второе место (14,5%).На первом месте крупнейшая ультраправая партия Франции «Национальное объединение». Ее возглавляет Жордан Барделля, преемник Марин Ле Пен. Партия примерно вдвое опережает конкурентов из правящей коалиции, следует из предварительных итогов.Барделля после оглашения предварительных результатов выступил перед сторонниками и призвал Макрона провести в стране новые выборы в парламент. «Мы торжественно просим его [президента] констатировать эту новую политическую реальность <…> и организовать новые парламентские выборы», — заявил Барделля.После Макрон объявил внеочередные выборы, они назначены на 30 июня (первый тур) и 7 июля. «Я не смогу сделать вид, что ничего не произошло», — цитируют президента европейские издания.Явка во Франции составила более 52% избирателей. По информации в СМИ, такой высокий процент участия в европейских выборах не наблюдался в стране с 1994 года.Последний раз власти Франции распускали нижнюю палату парламента в 1997 году.