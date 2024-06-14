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В Свердловской области площадь пожаров достигла 23 гектара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несмотря на вчерашние ливни, обрушившиеся на Свердловскую область, в регионе выросла площадь лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана».
По информации лесопожарной службы на 20 июня 02.00, на территории области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнем 23 гектара. Вчера сообщалось о 4 пожара на площади 15 гектаров.
Всего на территории России действует 104 природных пожара на общей площади 148 282 гектара. Самые страшные пожары в Якутии – 123 682 гектара горящих лесов.
По информации лесопожарной службы на 20 июня 02.00, на территории области действовало 3 пожара на площади, пройденной огнем 23 гектара. Вчера сообщалось о 4 пожара на площади 15 гектаров.
Всего на территории России действует 104 природных пожара на общей площади 148 282 гектара. Самые страшные пожары в Якутии – 123 682 гектара горящих лесов.
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