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В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете

14.35 Пятница, 14 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
В РПЦ разработали специальный документ, который прописывает для православных правила поведения в соцсетях и Интернет в принципе.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на священника Храма святителя Петра митрополита Московского Николая Савченко (правда, не указывая, когда именно был создан документ).

Среди правил, например, он называет такие:

– верующим в сети “не следует скрывать свою личность, поскольку анонимность может свидетельствовать о наличии “недостойных помыслов”;

– “христианин, выступая со своим мнением, не должен выдавать его за мнение всей Церкви”. Этоочень важно, подчеркивает священник. “Мы имеем право выступать со своим личным мнением, но понятно, что официальные заявления от лица приходов, монастырей или епархий могут делать только те лица, которые наделены соответствующими полномочиями”, - считает он.

– Соблюдение всех основных нравственных норм и заповедей, сохранение честности и открытости, а также “некоторое смирение”.

– Выставление фотографий и видео из повседневной жизни, “в том числе, например, с церковной службы”, не возбраняется. “Делиться своей жизнью, если это жизнь простая, бесхитростная и понятная для каждого православного христианина – можно, нет здесь ничего худого”, - говорит священник.

В целом православным предлагается в сети соблюдать те же нормы и заповеди, что и в реальной жизни.

Напомним, в марте стало известно, что синодальный миссионерский отдел РПЦ запустил пилотный образовательный курс для священников-блогеров и миссионеров, писали “Ведомости”. Также в РПЦ планировали сделать регулярными курсы для православных блогеров.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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