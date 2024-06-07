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Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году

17.27 Вторник, 11 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
Отметить свой главный праздник мусульмане смогут с 16 по 19 июня.

Курбан-байрам также называют Ид аль-Адха — праздник жертвоприношения. Накануне празднования соблюдается однодневный пост — верующие не едят и не пьют до захода солнца.

В течение полутора месяцев до наступления Курбан-байрама принято совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке. За день до праздника после захода солнца читается такбир — восклицание на арабском языке, означающее «Аллах велик!», а на рассвете верующие отправляются в мечеть. В дни праздника у мусульман принято дарить подарки и раздавать милостыню.

Курбан-байрам отмечается в честь пророка Ибрахима: согласно Корану во сне к нему явился ангел Джабраил и повелел по воле Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Готовясь к обряду, Ибрахим отправился в долину Мина, к месту расположения Мекки. Исмаил последовал за отцом, повинуясь воле родителя и Всевышнего. Во время жертвоприношения ангел Джабраил дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. За преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах даровал Исмаилу жизнь.

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Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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