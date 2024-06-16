Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по факту приставаний иностранцев к несовершеннолетним екатеринбурженкам

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое мигрантов, находясь на территории парка, преследовали и навязчиво оказывали знаки внимания двум несовершеннолетним девушкам. От домогательств приезжих школьниц защитил оказавшийся рядом прохожий»,