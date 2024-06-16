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Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по факту приставаний иностранцев к несовершеннолетним екатеринбурженкам

10.31 Пятница, 21 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, что произошло в екатеринбургском парке, где двое иностранцев приставали к двум несовершеннолетним девушкам.

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое мигрантов, находясь на территории парка, преследовали и навязчиво оказывали знаки внимания двум несовершеннолетним девушкам. От домогательств приезжих школьниц защитил оказавшийся рядом прохожий»,

говорится в сообщении Следкома.


Ранее телеграм-канал Ural Mash опубликовал видео прохожих, которые заступились за девочек. По словам очевидцем, пристававшие также говорили несовершеннолетним всякие непристойности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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