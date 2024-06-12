К екатеринбуржцам у «Оперного театра» пристаёт наглый попрошайка





приводит слова екатеринбурженки URA.RU. «Было где-то около девяти утра. Рядом со мной начал идти мужчина в белой рубашке и брюках. Сначала что-то говорил, но я его не слышала, так как была в наушниках. В один момент он просто преградил путь, схватил за плечи и начал трясти, требуя 50 рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге недалеко от «Оперного театра» кошмарит прохожих наглый попрошайка. По словам горожан, неадекватный пожилой мужчина настойчиво выпрашивает деньги, хватая за плечи и преграждая путь.Также ещё один собеседник издания утверждал, что видел, как этот же мужчина приставал к другой женщине во вторник, 18 июня. По данным информационного агентства, ещё несколько инцидентов произошло в среду, 19 июня.В полиции пообещали проверить информацию.