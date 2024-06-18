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Екатеринбургский комитет по транспорту анонсировал закупку автобусов особо большого класса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 20 июня, в Екатеринбурге на заседании Общественной палаты представители комитета по транспорту анонсировали закупку 30 автобусов, которые планируют приобрести в 2024 году.
Напомним, этой зимой горожане жаловались на давку в автобусах.
Кроме этого, власти намерены закупить ещё 25 трамваев, из которых 10 хотят купить в 2024 и 15 – в 2025. Также сообщается о планах на 100 троллейбусов – 50 на автономном ходу и 50 обычных – из них 25 приобретут в текущем году и 75 – в начале следующего года.
«18 из них – большого класса, а 12 – особо большого класса. То есть по Екатеринбургу, наконец-то, будет ездить 12 "гармошек", они повезут горожан по спальным районам»,
– пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Напомним, этой зимой горожане жаловались на давку в автобусах.
Кроме этого, власти намерены закупить ещё 25 трамваев, из которых 10 хотят купить в 2024 и 15 – в 2025. Также сообщается о планах на 100 троллейбусов – 50 на автономном ходу и 50 обычных – из них 25 приобретут в текущем году и 75 – в начале следующего года.
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