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Валерий Сухих: Программа совершенствуется, и это приносит положительные результаты

12.48 Четверг, 20 июня 2024
zsperm.ru
Очередь за выплатами на жилье для молодых семей Прикамья за 10 лет сократилась в пять раз.

Министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин представил итоги реализации программы «Молодая семья». Глава ведомства рассказал о мерах поддержки семей с детьми в вопросе приобретения жилья на «правительственном часе» в рамках заседания краевого парламента.

В Пермском крае семьи с детьми могут получить свидетельство на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья». Суть программы состоит в том, что государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, а средства предоставляются в виде субсидии, то есть деньги возвращать не придется.

По информации ведомства, за 10 лет существования программы очередь в Прикамье сократилась в пять раз: с 15 426 до 2 975 семей. За это время свои жилищные условия улучшили 11 931 семья. При этом 4 224 семьи получили поддержку по федеральному направлению, 7 707 – по региональному.

Так, в рамках федеральной программы сертификаты выдаются в размере от 30 до 35% от средней (расчетной) стоимости жилья. По федеральному направлению семья из четырех человек получает сертификат на сумму 1,2 млн рублей. По региональной программе сертификаты покрывают 15% от средней (расчетной) стоимости жилья и составляют порядка 500 тысяч рублей. При этом сейчас при рождении ребенка семья в Прикамье получает дополнительную региональную выплату аналогичного размера.

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, программа совершенствуется, и это приносит положительные результаты. «Программа существует более 10 лет. Из года в год она совершенствуется как на федеральном, так и на региональном уровнях. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Махонина выплаты семьям Прикамья были увеличены до 15% от средней стоимости жилья. Вопрос жилья всегда был актуальным для молодых родителей и остается приоритетным направлением социальной политики региона – очевидно, что реализация программы должна быть продолжена», – подчеркнул спикер.

Павел Фокин отметил, что наиболее часто семьи используют выплаты на ипотеку (67%). 20% семей направляют её на покупку жилья, первоначальный взнос в жилищно-строительном кооперативе, долевое строительство многоквартирного дома. Остальные 13% – на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства.

Напомним, что по условиям программы родители должны быть не старше 35 лет, подтвердить статус нуждаемости в улучшении жилищных условий и платежеспособность – наличие собственных средств. Приоритет при этом отдается многодетным молодым семьям, а также молодым семьям, поставленным на учет до 1 марта 2005 года. Павел Фокин добавил, что на официальном сайте министерства семьи могут онлайн отслеживать свое положение в очереди без обращения в органы местного самоуправления.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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