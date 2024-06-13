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Четыре человека перевернулись в «Ниссане» на Кольцовском тракте
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером на Кольцовском тракте перевернулся «Ниссан». В результате аварии пострадали четыре человека. Известно, что никто из них не пристегивался ремнём.
Молодой водитель в разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что он не справился с управлением и съехал с проезжей части. Также выяснилось, что парень получил водительское удостоверение только в прошлом месяце.
«В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности»,
– сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Молодой водитель в разговоре с сотрудниками полиции пояснил, что он не справился с управлением и съехал с проезжей части. Также выяснилось, что парень получил водительское удостоверение только в прошлом месяце.
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