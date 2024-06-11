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Воем сирен 22 июня в Екатеринбурге почтут память жертв Великой Отечественной войны
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В День памяти и скорби, 22 июня, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны, в уральской столице включат сигнал системы оповещения населения.
Сирены должны будут включить в 14.15.
Сирены должны будут включить в 14.15.
«День памяти и скорби посвящен годовщине начала Великой Отечественной войны. За время боевых действий погибли или пропали без вести более 37 миллионов граждан Советского Союза»,
– напомнили в мэрии.
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