Воем сирен 22 июня в Екатеринбурге почтут память жертв Великой Отечественной войны





– напомнили в мэрии. «День памяти и скорби посвящен годовщине начала Великой Отечественной войны. За время боевых действий погибли или пропали без вести более 37 миллионов граждан Советского Союза»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В День памяти и скорби, 22 июня, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны, в уральской столице включат сигнал системы оповещения населения.Сирены должны будут включить в 14.15.