В Екатеринбурге восстановят старинную плитку возле музея Д.Н. Мамина-Сибиряка

19:40 | 13.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Ко Дню города в уральской столице восстановят старинную плитку возле музея Д.Н. Мамина-Сибиряка, уложенную более 100 лет назад, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



«По словам директора МБУ «Городское благоустройство» Антона Козлова, в проектном решении выполнения работ вдоль музея имени Д.Н. Мамина-Сибиряка предусмотрено, что основная часть плит будет сохранена. Заменено будет только 30% покрытия, которое пришло в негодность», - сказали в мэрии.



На месте сделают щебеночное основание, после чего выполнят подсыпку из цементно-песчаной смеси и подгонят по уровню плиты. Добавим, что конструкцию пересмотрели и подняли основание плит на 10-17 сантиметров, чтобы максимально сохранить наружные корни деревьев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»