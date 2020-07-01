Свердловские больницы получили защитные комбинезоны

14:22 | 13.07.2020

Фото: Михаил Фролов / kp.ru

Большая партия защитных комбинезонов, перчаток, респираторов и бесконтактных термометров поступит в больницы уральской столицы, а также Краснотурьинска, Новоуральска и Серова.



Помощь в приобретении средств индивидуальной защиты оказал Фонд Святой Екатерины. 950 респираторов передали для детей с врожденным иммунодефицитом. Еще 3000 респираторов направили в ОДКБ для защиты врачей. Также 1000 защитных комбинезонов передали в горбольницу №20.



– Выражаем огромную благодарность Фонду святой Екатерины за помощь в приобретении средств индивидуальной защиты – респираторов (3000 штук). Сейчас, когда наши медицинские работники стоят грудью на защите малышей, когда ежедневно рискуют собственными жизнями, круглосуточно находясь на рабочем посту, данная помощь и поддержка является той самой рукой помощи друга, который в трудную минуту всегда поможет и поддержит. Спасибо! Вместе мы всё сможем! – поблагодарила за помощь главная медсестра больницы Мария Лебедева.



Добавим, что в медсанчасть Новоуральска направили комплексную поддержку: стандартные средства индивидуальной защиты и 200 костюмов для инфекционистов. В Краснотурьинск и Серов поступят 3000 защитных комбинезонов, 2500 респираторов и 10 000 перчаток.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»