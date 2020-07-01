Полиция ищет тех, кто установил знак «Город беса» на въезде в Нижний Тагил

13:44 | 8.07.2020

Фото: vk.com

На въезде в Нижний Тагил со стороны Верхней Салды появился знакомый уральцам знак «Город беса». Тех, кто установил знак, разыскивает полиция.



При этом, согласно данным отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области, знак уже демонтировали. Правонарушителям же грозит штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей.



«Пока точно непонятно, когда именно появился знак, вчера вечером или сегодня утром, но факт есть факт. Кому посвящается это, остается только догадываться», – говорится в сообществе «Нижний Тагил LIVE» во вКонтакте.



Напомним, в прошлом году знак «Город бесов» появился на въезде в Екатеринбург после высказывания ведущего Владимира Соловьева о жителях уральской столицы, протестующих против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»