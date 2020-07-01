Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом

12:50 | 8.07.2020

Фото: yandex.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончался 141 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 14 792 случая заражения (+263 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 166 человек, в среднем – 806, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 282 человека, всего в регионе врачи вылечили 9 008 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»