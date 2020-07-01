Екатеринбургских врачей продолжают благодарить за спасенные жизни

Врачей Центральной городской клинической больницы №24, где проходят лечение зараженные COVID-19, сегодня в очередной раз отблагодарило Почетное консульство Армении в Екатеринбурге. Уже в третий раз для 170 сотрудников ГКБ №24 был организован обед, подготовленный поварами ресторана «Lamadjo».Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян, который вместе с членами своей семьи сам переболел коронавирусной инфекцией и проходил лечение в ГКБ №24, отметил, что выражает благодарность врачам и готов оказывать всяческое содействие и в дальнейшем.«На днях в ГКБ №24 вылечили мою родную тётю, которая также заразилась коронавирусной инфекцией и была больна сахарным диабетом, что осложняло процесс выздоровления, но врачи сделали всё от них зависящее, тётя прошла полный курс лечения и уже выписана из больницы. Дорогие наши, медицинские работники! Спасибо за вашу работу, за спасение жизней. Мы всегда будем рады быть вам полезны и вам», – добавил Нарек Спартакян.