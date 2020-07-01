В Екатеринбурге сносят дом для строительства новой филармонии

13:56 | 3.07.2020

Фото: Алексей Колчин / ЕАН

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 40 начались работы по сносу дома, на месте которого построят новый зал филармонии.



Как сообщили в пресс-службе АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», подрядчиком выступает ООО «Строймонтаж». Работники уже устанавливают временное ограждение для обеспечения безопасности пешеходов и водителей. На месте снесенного дома будет находиться главный вход в новый зал филармонии.



Планируется, что снос дом и прилегающих гаражей завершится в сентябре этого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»