За сутки свердловские врачи обследовали на коронавирус более 10 тысяч человек

21:07 | 26.06.2020

Фото: sovetskaya-adygeya.ru

Врачи Свердловской области за минувшие сутки обследовали на COVID-19 10103 человека, имеющих показания для тестирования, об этом сообщает региональный оперштаб.



Было проведено 10733 исследований проб биоматериала.



Всего медики Урала обследовали 496494 человека, провели 532738 исследования.



Напомним, в Свердловской области зарегистрировано 11 877 случаев коронавируса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»