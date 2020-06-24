В России выявили еще 6800 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8988 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 614696 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 8 641 летальных исходов, выздоровело 375826 человек.