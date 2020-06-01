В Свердловской области за сутки на COVID-19 обследовано 8046 человек

20:27 | 25.06.2020

Фото: blog.sololaki.ru

За сутки в Свердловской области врачи обследовали на коронавирус 8046 человек, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Было проведено 8501 исследование проб на коронавирус, которые взяли у людей, имеющих показания для тестирования.



Всего уральские врачи провели 522005 исследований, обследовали 486391 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»