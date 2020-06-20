Новости дня
14:59 | 21.06.2020
Фото: facebook.com/aeroflot
В Екатеринбург из Вьетнама прибыли 124 россиянина
После прохождения таможенного контроля и обследования сотрудниками Роспотребнадзора 55 пассажиров направили в обсерватор до получения результатов первого теста на COVID-19. В случае отрицательного результата россиян переведут на домашнюю изоляцию.
Часть пассажиров отправились в свои регионы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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В Ревде пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
17:35 | 21.06.2020
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В селе под Нижним Тагилом появится библиотека на колесах
15:49 | 21.06.2020
В Перми начнет курсировать по-новому автобус №63
15:46 | 21.06.2020
В Пермском крае подтверждено еще 67 случаев COVID-19
15:40 | 21.06.2020
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14:59 | 21.06.2020
В Екатеринбург из Вьетнама прибыли 124 россиянина
14:31 | 21.06.2020
Свердловчан ждёт дождливое начало недели
13:52 | 21.06.2020
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13:16 | 21.06.2020
В России ещё 7728 человек заразились коронавирусом
13:04 | 21.06.2020
В Екатеринбурге COVID-19 за сутки заразились 103 человека
12:59 | 21.06.2020
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12:55 | 21.06.2020
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12:51 | 21.06.2020
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12:16 | 21.06.2020
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11:21 | 21.06.2020
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09:49 | 21.06.2020
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08:47 | 21.06.2020
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19:28 | 20.06.2020
Свердловский генерал-майор заявил о существовании «теневого мирового правительства»
18:53 | 20.06.2020
В Екатеринбурге «Урал» проиграл «Рубину»
18:31 | 20.06.2020
Куйвашев рассказал, что делать при обнаружении коронавируса у коллеги
18:07 | 20.06.2020
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17:13 | 20.06.2020
В Екатеринбурге ожидаются эвакуационные рейсы из Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана
16:30 | 20.06.2020
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16:00 | 20.06.2020
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14:43 | 20.06.2020
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14:04 | 20.06.2020
В ДТП под Кировградом погибла 15-летняя девочка