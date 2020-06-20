В Екатеринбург из Вьетнама прибыли 124 россиянина

14:59 | 21.06.2020

Фото: facebook.com/aeroflot

Накануне вечером в Кольцово прибыл вывозной борт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Хошимин-Екатеринбург-Москва. В столицу Урала доставили 124 россиянина.



После прохождения таможенного контроля и обследования сотрудниками Роспотребнадзора 55 пассажиров направили в обсерватор до получения результатов первого теста на COVID-19. В случае отрицательного результата россиян переведут на домашнюю изоляцию.



Часть пассажиров отправились в свои регионы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»