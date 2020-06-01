Свердловчанам разрешили голосовать по Конституции по месту пребывания

19:49 | 19.06.2020

Фото: Борис Ярков

На сегодняшний день в рамках механизма «Мобильный избиратель» в Свердловской области подано около 34 тысяч заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию не по прописке.



Так, пункт приема заявлений для голосования по месту пребывания открылся в поселке Флюс под Первоуральском. Известно, что флюсовский территориальный орган самоуправления обратился в избирком с просьбой об открытии мобильного участка в поселке – избирательного участка в населенном пункте нет, но летом в сады приезжает дополнительно до 150 человек. Пункт приема заявлений открыли в местном магазине, а 27 июня на пункте можно будет проголосовать по поправкам. Ожидается, что на участок придут порядка 100 человек.



«Я за поправки, а потом мне очень удобно: я сама из Екатеринбурга, а живу здесь, и очень удобно, что к нам приехали и мы можем здесь проголосовать», - говорит жительница поселка Валентина Гришенкова.



Добавим, по данным ИКСО, на сегодняшний день жители 332 садоводческих некоммерческих товариществ могут подать заявления о голосовании по месту пребывания, основания масса которых откроет свои двери завтра, 20 июня. Прием заявлений завершится в 16:00 по местному времени 21 июня.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»