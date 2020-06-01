Новости дня
19:49 | 19.06.2020
Фото: Борис Ярков
Свердловчанам разрешили голосовать по Конституции по месту пребывания
Так, пункт приема заявлений для голосования по месту пребывания открылся в поселке Флюс под Первоуральском. Известно, что флюсовский территориальный орган самоуправления обратился в избирком с просьбой об открытии мобильного участка в поселке – избирательного участка в населенном пункте нет, но летом в сады приезжает дополнительно до 150 человек. Пункт приема заявлений открыли в местном магазине, а 27 июня на пункте можно будет проголосовать по поправкам. Ожидается, что на участок придут порядка 100 человек.
«Я за поправки, а потом мне очень удобно: я сама из Екатеринбурга, а живу здесь, и очень удобно, что к нам приехали и мы можем здесь проголосовать», - говорит жительница поселка Валентина Гришенкова.
Добавим, по данным ИКСО, на сегодняшний день жители 332 садоводческих некоммерческих товариществ могут подать заявления о голосовании по месту пребывания, основания масса которых откроет свои двери завтра, 20 июня. Прием заявлений завершится в 16:00 по местному времени 21 июня.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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