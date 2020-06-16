В Свердловской области начались поиски пенсионерки из Башкирии

09:29 | 17.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Свердловский отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 81-летней Флизы Низаметдиновны Каюмовой (Акмаловой). Она ушла из дома в селе Ногуши (Республика Башкортостан) 26 июля и не вернулась. Предполагается, что пропавшая могла уехать на Средний Урал. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.



На момент пропажи была одета в желтый платок, цветной халат, серые гамаши и домашние тапочки.



Если вам что-либо известно о местонахождении Флизы Низаметдиновны, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда «Лиза Алерт» Елене 8-987-099-70-92.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»