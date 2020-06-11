Болельщикам разрешили прийти на матч «Урал» – «Рубин»

14:36 | 12.06.2020

Фото: fc-ural.ru

Ближайшие домашние матчи чемпионата России по футболу ФК «Урал» проведет со зрителями. Игры пройдут на «Екатеринбург Арене».



По согласованию с РПЛ, Роспотребнадзором и руководством Среднего Урала, было решено, что на стадион пустят болельщиков в количестве не более 10% от общей вместимости арены. Так, посетить матч смогут примерно 3500 болельщиков.



Ближайшая игра состоится уже 20 июня в 16:00. Игроки ФК «Урал» встретятся с футболистами «Рубина». Отмечается, что обязательным требованием для болельщиков при проходе на матч является ношение масок и перчаток.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»