Губернатор Свердловской области рассказал о работе организаций, занимающихся с детьми в период ослабления особого режима

18:36 | 9.06.2020

Фото: now-chita.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram о работе организаций, занимающихся с детьми в условиях ослабления особого режима.



Так, глава региона в ответ на вопрос о возобновлении спортивных занятий для детей, сказал, что ограничения на работу организаций, осуществляющих спортподготовку уже отменены, и ребята уже могут тренироваться на открытых спортплощадках. Однако спортсменам следует строго соблюдать дистанцию, поэтому от массовых занятий спортом губернатор попросил воздержаться.



Кроме того, Евгений Куйвашев рассказал о работе частных дошкольных учреждений.



«Подход к деятельности организаций, работающих с детьми, с самого начала развития ситуации с COVID-19 определялся исключительно заботой о здоровье подрастающего поколения и способностью тех или иных учреждений принять исчерпывающие меры для соблюдения всех санитарных норм, - написал губернатор. - Последняя редакция указа об особом режиме предусматривает, что работа частных дошкольных образовательных организаций не ограничена – но при обязательном строгом соблюдении всех санитарных требований. Все посетители и персонал должны проходить термометрический контроль, обязателен масочный режим, неукоснительно должны выполняться нормы по допустимой площади на одного человека, уборка самая тщательная должна вестись».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»