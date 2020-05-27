В Свердловской области стартует Фестиваль граффити, посвященный Дню России

18:41 | 5.06.2020

Фото: octagon.media

В Свердловской области стартует Фестиваль граффити, приуроченный ко Дню России, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Работы художников можно будет увидеть на трех зданиях. Первое граффити будет посвящено семье, второе – волонтерам проекта #МыВместе. Создание этих изображений начнется 7-8 июня.



Третье изображение уже появилось на торце здания напротив больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. На нем нарисован врач, снимающий маску.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»