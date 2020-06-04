На Среднем Урале зафиксированы ещё две смерти от коронавируса

12:49 | 5.06.2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали два новых случая смерти пациента с COVID-19. Общее число умерших увеличилось до 37.



Напомним, на Среднем Урале за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 6930 человек. Выписано по выздоровлению ещё 170 человек. Всего уральские врачи спасли 2997 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»