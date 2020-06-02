Александр Высокинский дал старт строительству Деревни Универсиады-2023

12:21 | 3.06.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект межевания территории нового микрорайона Новокольцовский в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой.



Как отмечается в сообщении на городском портале, Новокольцовский имеет выгодное расположение между центром города и международным аэропортом «Кольцово». Близость к кольцевой автодороге и скоростной автомагистрали, ведущей из центра города в аэропорт, формирует хорошую транспортную доступность района.



В соответствии с утверждённой схемой межевания территории, на участках должны расположиться Деревня Универсиады (корпуса, где будут проживать 11 тысяч 585 человек при 2-х и 3-х местном размещении, медицинские кабинеты, офисы делегаций, прачечные), медицинский центр площадью 7 тысяч 911 квадратных метров, 14-этажный Общественный центр с периметром безопасности (32 тысячи квадратных метров), Дворец водных видов спорта для проведения соревнований и тренировок по водному поло, плаванию, прыжкам в воду (60 тысяч квадратных метров), тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками (167 квадратных метров).



Также строители возведут учебные корпуса Института экономики и управления (52 тысячи 415 квадратных метров) и Института информационных технологий (65 тысяч 200 квадратных метров) УрФУ, специализированный учебно-научный центр с учебными корпусами и общежитиями (68 тысяч 635 квадратных метров). Появятся в районе и новые объекты Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», а также электрическая подстанция «Новокольцовская» и котельная. Кроме того, к 2025 году на этой земле будут построены крытый гребной канал, физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиница.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»