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10:14 | 3.06.2020
В Первоуральске высадят тысячи саженцев дуба
Отмечается, что молодые деревья уже появились на улице Индустриальная. Несколько сотен дубов были высажены на участке от автостанции до хлебокомбината. Дубы также высадят на территории школ и садиков. Часть деревьев разместят на территории посёлков.
Как рассказал директор Билимбаевского лесничества Иван Гилёв, посадочному материалу по два-три года. Деревья высаживаются примерно на расстоянии метра друг от друга. Специалисты убирают траву на месте посадки, а также обильно поливают дубы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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