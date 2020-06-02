В Первоуральске высадят тысячи саженцев дуба

10:14 | 3.06.2020

В Первоуральске до конца этой недели высадят две тысячи саженцев дуба. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.



Отмечается, что молодые деревья уже появились на улице Индустриальная. Несколько сотен дубов были высажены на участке от автостанции до хлебокомбината. Дубы также высадят на территории школ и садиков. Часть деревьев разместят на территории посёлков.



Как рассказал директор Билимбаевского лесничества Иван Гилёв, посадочному материалу по два-три года. Деревья высаживаются примерно на расстоянии метра друг от друга. Специалисты убирают траву на месте посадки, а также обильно поливают дубы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»