Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети

13:45 | 28.05.2020

Фото: akzent.zp.ua

Межрайонная природоохранная прокуратура по Свердловской области проводит проверку по сообщению местного жителя о возможной массовой гибели рыбы в реки Исеть около села Фомина Сысертского округа.



К проведению проверку привлекли специалистов отела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по области Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству и уральского управления Росприроднадзора. Специалисты возьмут образцы рыбы и проведут исследование для установления причины массового мора рыбы.



Добавим, что по результатам исследования при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»