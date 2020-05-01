В Екатеринбурге скончался ребенок-инвалид из-за черепно-мозговой травмы, причиненной опекунами

15:02 | 27.05.2020

Фото: news.myseldon.com

Екатеринбурженку признали виновной в совершении преступлений в отношении малолетнего ребёнка, взятого под опеку. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.



Следствие и суд установили, что в период с февраля 2017 года по июль 2018 подсудимая и ее муж применяли физическое насилие к ребенку-инвалиду 2011 года рождения. Они избивали его по малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни. В июле 2018 года ребенку причинили закрытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался.



Суд приговорил женщину к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении мужа подсудимой выделено в отдельное производство в связи с имеющимся у него заболеванием.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»