В Екатеринбурге три педофила насиловали детей в присутствии их матери

10:34 | 25.05.2020

Фото: versiya.info

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над двумя мальчиками 8 и 10 лет. По делу проходят трое мужчин 34-40 лет, которые были завсегдатаями злосчастной квартиры в Орджоникидзевском районе.



Как сообщили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, установить личности причастных к данному преступлению удалось благодаря грамотной работе сотрудников отдела полиции №15.



Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в 2019 году фигуранты ходили в гости к знакомым, где и совершали действия сексуального характера в отношении детей. Мать иногда присутствовала при этом, а отец в семье не жил.



«Дело в том, что когда в апреле 2020 года умерла мать указанных детей (дети в этот период уже находились в соцучреждении), прибывшие в квартиру полицейские переписали данные всех находившихся в жилище граждан (в т.ч. и без определенного места жительства) и сфотографировали их. Когда же дети рассказали работникам соцучреждения о том, что происходило с ними в родительской квартире, именно данные, собранные полицейскими, и помогли выйти на конкретных граждан, причастных к фактам насилия над малолетними», — рассказали пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



На данный момент представители правоохранительных органов собирают данные и закрепляют доказательственную базу. Обвиняемые заключены под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»