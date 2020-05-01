В Екатеринбурге будут осуждены кибермошенники, похитившие средства с 39 счетов россиян

15:58 | 22.05.2020

Фото: В.Н. Горелых

Отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере информационных технологий следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области окончено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых граждан Курганской области, которые обвиняются в хищении денежных средств с 39 банковских счетов россиян.



Как рассказал глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых, в 2019 году обвиняемые разработали преступный план, связанный с банковскими счетами. Вначале подельники распределили между собой обязанности: 36-летний мужчина отвечал за транспорт, на котором они перемещались между Курганом и Екатеринбургом, аренду квартир, и приобретение сим-карт, а 24-летний мошенник, используя абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц, осуществлял рассылку СМС-сообщений и общался с «клиентами».



Россияне получали СМС-сообщение от злоумышленников и перезванивали, ожидая, что связываются с сотрудником банка. В свою очередь, 24-летний аферист узнавал от «клиента» всю необходимую информацию о банковском счете: номер карты, сроки ее действия и код безопасности, а также пароль, присланный настоящим банком в СМС-сообщении. Попрощавшись с жертвой, мошенник заходил в личный кабинет от лица обманутого и осуществлял безналичный перевод денег на свою карту.



«Следствие продолжалось несколько месяцев. За это время полицией были установлены потерпевшие, проживающие в Саратовской, Смоленской и Калужской областях, проведена фоноскопическая судебная экспертиза. Ее выводы подтвердили идентичность голоса злоумышленника,

представлявшегося работником банка. Представителями МВД установлен счет, на который переводились похищенные денежные средства, а затем обналичивались», – рассказал Валерий Горелых.



На данный момент кибермошенникам предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»). Санкция за правонарушение предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.



Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан проявлять соблюдать простые правила безопасности. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, необходимо оперативно проинформировать представителей МВД по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343)358 -71-61.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»