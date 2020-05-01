Новости дня
15:58 | 22.05.2020
Фото: В.Н. Горелых
В Екатеринбурге будут осуждены кибермошенники, похитившие средства с 39 счетов россиян
Как рассказал глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых, в 2019 году обвиняемые разработали преступный план, связанный с банковскими счетами. Вначале подельники распределили между собой обязанности: 36-летний мужчина отвечал за транспорт, на котором они перемещались между Курганом и Екатеринбургом, аренду квартир, и приобретение сим-карт, а 24-летний мошенник, используя абонентские номера, зарегистрированные на посторонних лиц, осуществлял рассылку СМС-сообщений и общался с «клиентами».
Россияне получали СМС-сообщение от злоумышленников и перезванивали, ожидая, что связываются с сотрудником банка. В свою очередь, 24-летний аферист узнавал от «клиента» всю необходимую информацию о банковском счете: номер карты, сроки ее действия и код безопасности, а также пароль, присланный настоящим банком в СМС-сообщении. Попрощавшись с жертвой, мошенник заходил в личный кабинет от лица обманутого и осуществлял безналичный перевод денег на свою карту.
«Следствие продолжалось несколько месяцев. За это время полицией были установлены потерпевшие, проживающие в Саратовской, Смоленской и Калужской областях, проведена фоноскопическая судебная экспертиза. Ее выводы подтвердили идентичность голоса злоумышленника,
представлявшегося работником банка. Представителями МВД установлен счет, на который переводились похищенные денежные средства, а затем обналичивались», – рассказал Валерий Горелых.
На данный момент кибермошенникам предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»). Санкция за правонарушение предусматривает до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу.
Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан проявлять соблюдать простые правила безопасности. Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами, необходимо оперативно проинформировать представителей МВД по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343)358 -71-61.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:19 | 22.05.2020
В свердловском Минкульте разработали план поэтапного открытия учреждений
18:45 | 22.05.2020
В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски
18:34 | 22.05.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлятся до 1 июня
18:22 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле начали ремонт 14 улиц
18:09 | 22.05.2020
Третьеклассник из Екатеринбурга превратил «Дядю Степу» в Царя-светофора
18:05 | 22.05.2020
Больше всего заболевших коронавирусом в Екатеринбурге проживают в Железнодорожном районе
17:57 | 22.05.2020
Пермским НКО предоставят поддержку по аренде федерального имущества
17:52 | 22.05.2020
Пермский край получил 5 изолирующих боксов для перемещения пациентов с коронавирусом
17:52 | 22.05.2020
В центре Екатеринбурга автомобиль провалился в дорожную яму
17:37 | 22.05.2020
Выходные на Среднем Урале пройдут с дождями и грозой
17:33 | 22.05.2020
Энергетики проверяют теплосети в Свердловском районе Перми
17:16 | 22.05.2020
Под Верхней Пышмой спасатели шесть часов тушили пожар на площади 200 квадратных метров
16:57 | 22.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 200 тысяч
16:40 | 22.05.2020
Анатолий Литовченко рассказал о новых выплатах по уходу за детьми
16:31 | 22.05.2020
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка обвиняется в хищении миллиона рублей у пенсионера
15:58 | 22.05.2020
В Екатеринбурге будут осуждены кибермошенники, похитившие средства с 39 счетов россиян
15:37 | 22.05.2020
На автодороге в Свердловской области загорелся автомобиль
15:05 | 22.05.2020
Коронавирус выявлен в общежитии УрФУ в Екатеринбурге
14:36 | 22.05.2020
В Нижнем Тагиле от коронавируса скончался монах
14:28 | 22.05.2020
В Перми временно закроют для посещения набережную Камы
14:17 | 22.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге побил очередной антирекорд
13:26 | 22.05.2020
Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом
13:06 | 22.05.2020
В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка Covid-19
13:04 | 22.05.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье составил 4,15%
12:51 | 22.05.2020
Директор пермского бизнес-инкубатора в прямом эфире расскажет о мерах поддержки перевозчиков
12:46 | 22.05.2020
В России коронавирусом заболели ещё 8 894 человека
12:43 | 22.05.2020
Проведение ЕГЭ-2020 в Пермском крае планируется начать 29 июня
12:42 | 22.05.2020
Число смертей пациентов с Covid-19 на Среднем Урале достигло 12
12:41 | 22.05.2020
В Пермском крае выявлен еще 51 случай коронавируса
12:28 | 22.05.2020
Выходные в Перми будут прохладными
12:23 | 22.05.2020
Covid-19 не станет помехой для проведения «Мисс Екатеринбург»