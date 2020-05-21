В больнице № 6 Екатеринбурга произошла вспышка Covid-19

13:06 | 22.05.2020

Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге в больнице № 6 произошла вспышка заболеваемости Сovid-19 среди медиков, сообщает E1. Там заболели шесть человек. Среди них врачи, медсестры и санитары.



«Они были госпитализированы в сороковую, в шестую больницы и в другие медучреждения. Они лечились, сдавали тесты. У трех из шести человек пришли два отрицательных теста подряд, а значит, они здоровы, поэтому вернулись на работу», — сообщает источник E1.RU.



В оперштабе комментарий пока не дали. Отметим, оба корпуса больницы ранее были перепрофилированы под инфекционный госпиталь. Каждую неделю всех сотрудников медучреждений тестируют на наличие COVID-19.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»