В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД за 4 часа поймали более 50 водителей с тонировкой

В Екатеринбурге 19 мая за 4 часа инспекторы ГИБДД выявили более 50 транспортных средств, на стеклах которых имелась тонировка, нанесенная с нарушением действующего законодательства. Водителей привлекли к административной ответственности.Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, некоторые водители добровольно сняли черную пленку в присутствии полицейских. Требования об устранении данного правонарушения получили 8 человек, в течение 10 суток тонировка ими должна быть устранена. Если водитель этого не делает, законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.Напомним, что согласно требованиям государственного стандарта, передние боковые стекла и лобовое стекло должны иметь светопропускание не менее 70%.