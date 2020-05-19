На Урале женщина погибла из-за наезда поезда

15:07 | 20.05.2020

В Верхней Туре обнаружили тело женщины с признаками травмирования железнодорожным составом. Об этом сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СКР.



Тело женщины 1991 года рождения обнаружили на участке, прилегающем к седьмому пикету 15 километра железнодорожного перегона станций Верхняя – Благодать. По предварительным данным, смерть наступила из-за травмирования поездом.



Следственные органы уже провели осмотр места происшествия и тела погибшей, а также опросили работников СвЖД и родственников. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



Добавим, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»