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12:41 | 20.05.2020

Фото: gubdaily.ru

В России за сутки выявлено 8764 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки врачи выявили 8764 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, всего лабораторно подтверждено 308705 случаев заражения.

Больше всего человек заболело в Москве (2699), также в лидерах по заболеваемости Московская область (903) и Санкт-Петербург (504).

В России за сутки выявлено 8764 новых случаев COVID-19


Количество выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. Скончались от заболевания за сутки 135 человек, всего от COVID-19 в России умерло 2972 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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