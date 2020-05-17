В Екатеринбурге спасатели шесть часов тушили пожар площадью 100 квадратных метров

11:06 | 18.05.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге на улице Каширской сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 100 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:56 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 08:45 по местному времени. Причины возгорания выясняются.



Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.



«Территорию вокруг строений содержите в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений. Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам, не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте их без присмотра. Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохранители в электросчетчике. Следите за исправностью отопительной печи и не пренебрегайте правилами ее эксплуатации», - говорится в сообщении ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»