14:08 | 15.05.2020

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Серовского исторического музея со 100-летним юбилеем. Глава государства пожелал коллективу музея новых успехов и творческой энергии для реализации намеченных планов.



Владимир Путин отметил вклад сотрудников в развитие культурной, общественной жизни России и Северного Урала.



«Дорогие друзья! Рад поздравить вас со знаменательным, 100-летним юбилеем Серовского исторического музея. Благодаря кропотливой, подвижнической работе многих поколений ваших предшественников, музей по праву славится богатыми геологическими, палеонтологическими, художественными коллекциями, уникальными собраниями книг и фотодокументов, повествующими о ярких, интересных страницах истории Северного Урала, самобытных обычаях и традициях его жителей»,- говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»